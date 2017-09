Gemeenten vragen beloofde geld voor brandweerhervorming

Uit een risico-analyse van de brandweer blijkt dat er in heel de zone Vlaams-Brabant Oost op termijn 120 brandweerlui moeten bijkomen. Dat zal de zone jaarlijks bijna 8 miljoen euro kosten. Geld dat moet komen van de 32 gemeentebesturen én van de federale overheid. ”In principe moet 50 procent van de hogere overheid komen en 50 procent van de lokale besturen. Die verdeelsleutel werd afgesproken bij de aanvang van de hervorming. Maar op dit ogenblik is dat dus niet het geval”, verduidelijkt burgemeester Inge Lenseclaes van Overijse.

De kans dat het bij die 8 miljoen per jaar blijft, is trouwens klein. Want uit de risicoanalyse blijkt ook dat er nog drie brandweerposten moeten worden bijgebouwd in zones die nu niet snel genoeg bereikbaar zijn. Binnenkort zitten de burgemeesters van de zone Vlaams-Brabant Oost samen om te bekijken hoe ze dit verder gaan aanpakken.