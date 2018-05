Gemeenten willen statiegeld op blikjes en petflessen, Halle-Vilvoordenaar twijfelt

Statiegeld op petflessen en blikjes, het is maar één van de maatregelen die Vlaams minister van Milieu Joke Schauvliege voorstelt om zwerfvuil tegen te gaan. Heel wat gemeenten in onze regio - zoals Vilvoorde, Meise, Ternat en Kraainem – zijn gewonnen voor het idee en sloten zich al aan bij de Statiegeldalliantie. Maar de Halle-Vilvoordenaar twijfelt.

Wat vind jij van statiegeld op blikjes en petflessen? RINGtv trok de straat op en kwam terug met uiteenlopende reacties. “Ik vind dat een heel goed idee, want dan zullen ze hun blikjes en hun flesjes misschien niet meer op straat werpen. En het is in ieder geval fantastisch voor het milieu. Want onze zeeën die worden laat ons zeggen overspoeld met plastic. Heel slecht voor de vissen, heel slecht voor de fauna daar,” vertelt een inwoner.

Maar niet iedereen is even overtuigd. “Ik vind het statiegeld té. Voor mij persoonlijk is dat dan te zwaar, dat je dat allemaal terug naar de winkel moet doen. Ik ben gewoon van plastic flessen en blikjes. Van zodra ze het kunnen recycleren is er geen probleem volgens mij. Al mogen ze het natuurlijk niet in het openbaar werpen.”

Ook de Vlaamse Regering blijft verdeeld. Vlaams minister-president Bourgeois fluit Schauvlieghe terug en wil een totaalplan tegen zwerfvuil dat binnen de muren van de regering besproken moet worden. Hoe dan ook blijft zwerfvuil een groot probleem in onze regio. Uit cijfers blijkt dat Vlaams-Brabant de provincie is met het hoogste aantal zwerfvuil. Vooral Halle-Vilvoorde scoort slecht.