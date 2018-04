Gemeenteraadslid Luc De Ridder trekt lijst Inzet in Opwijk

Gemeenteraadslid Luc De Ridder trekt de lijst Inzet in Opwijk. De Ridder is al 12 jaar actief bij de partij. Voormalig schepen Marijke De Vis bekleedt de 2de plaats. De 3de plaats is voor nieuwkomer Tom Bosman.

Inzet maakte bij de vorige verkiezingen in 2012 nog deel uit van een kartel met Groen. Maar Groen besloot om nu alleen naar de stembusgang te trekken. Maar om die beslissing maalt Inzet niet. “Het voordeel van onze lokale lijst is dat we geen rekening moeten houden met nationale partijstandpunten maar volop kunnen focussen op Opwijk, zoals we dat ook de voorbije zes jaar al deden,” zegt de partij.

Dat De Ridder de lijst trekt, is opmerkelijk. In 2006 was hij nog lijstduwer voor zijn partij en behaalde toen 201 voorkeursstemmen. Dat is beduidend minder dan de 468 voorkeursstemmen die Marijke De Vis zes jaar later haalde. Maar de voormalige schepen in Opwijk zet nu dus een stapje terug.

De 38-jarige Bosman is dan weer bekend van het project ‘Kunst in Lege Huizen’ en de blog ‘Opwijk en de Wereld’. Lijstduwer wordt Pol Verhaevert, een socialist met meer dan 25 jaar ervaring in de Opwijkse gemeentepolitiek.