GenZ: Technisch Atheneum Halle en de digitale klas

In de middelbare school elk uur een andere vakleerkracht over de vloer krijgen waar je 50 minuten lang moet naar luisteren, dat is niet het onderwijs van de toekomst. Daar zijn ze in het Technisch Atheneum van Halle alvast van overtuigd. Sinds september zijn ze gestart met GenZ. Een onderwijsvorm waarbij leerlingen geen boeken meer hebben, maar een laptop waarmee ze op hun eigen tempo de leerstof verwerken.

53 leerlingen van verschillende onderwijsniveaus samen in de GENZ-klas, Zonder boeken, mèt laptop. 100% digitaal. En begeleid door enkele ‘coaches’ in plaats van vakleerkrachten. Hoe dat precies in zijn werk gaat, zie je vanavond in de reportage in ons nieuws.