Geo tekent unieke strip over dramatisch overlijden van wielrenner Tom Simpson

'Tommy Boy - Simpson getekend', zo heet het nieuwe stripalbum van Georges De Buyser, alias Geo, uit Merchtem. Het is een uniek stripboek over het dramatische overlijden van wielrenner Tom Simpson.

Simpson fietste zich 50 jaar geleden letterlijk dood op de Mont Ventoux tijdens een superhete Ronde van Frankrijk. “Als ik dat nieuws vernam, dacht ik: ik maak een spotprent 'Tommeke, leer eens met de fiets rijden!'. Want hij viel nogal veel en gemakkelijk. Maar als ik dan te weten kwam welk drama er zich had afgespeeld heb ik in een 14-tal tekeningen zijn laatste dag opnieuw samengesteld”, vertelt Georges De Buyser. Die tekeningen verschenen 5 jaar na Simpsons dood in de sportkrant waar George De Buyser voor werkte. Ze staan ook in het nieuwe stripalbum, maar Geo heeft ze aangevuld met tekst van wielerkenner Johan Van Win en nieuwe potloodtekeningen over het leven van Simpson van baby tot die fatale dag. Geo beschouwt dit album dan ook als een ultiem eerbetoon aan een wielerheld en warme persoonlijkheid, die het niet verdiende om postuum uitgespuwd te worden als dopingzondaar.

Het stripalbum (10 euro) kan je bestellen via bontemagazine@gmail.com of geo.de.buyser@telenet.be