Geradicaliseerde persoon verblijft mogelijk in Galmaarden

Er verblijven op dit moment 40 geradicaliseerde personen in gemeenten die niet beschikken over een lokale integrale veiligheidscel. Dat blijkt uit cijfers die sp.a opvroeg bij minister Jambon. In Vlaanderen gaat het onder meer om de gemeente Galmaarden.

Op de officiële OCAD-lijst rond moslimradicalisme staan vandaag 622 namen. Volgens de federale regering worden alle risicofiguren goed opgevolgd. Om dat te doen, lanceerde bevoegd minister van Binnenlandse Zaken Jambon het concept van de lokale integrale veiligheidscel. In die cellen wordt informatie uitegwisseld tussen de bestuurlijke en de gerechtelijke autoriteiten en de sociale diensten (ocmw's, scholen, straathoekwerkers...)

Volgens sp.a-parlementslid Yasmine Kherbache verloopt dat echter niet naar behoren. "In de helft van alle gemeenten in dit land is er nog altijd geen veiligheidscel", zo luidt het. "Het meest problematische is dat daar gemeenten bij zitten waar figuren wonen die op de OCAD-lijst staan.." In Vlaanderen gaat het om in totaal 7 personen, van wie er eentje in Galmaarden zou wonen.

Minister Jambon nuanceert de kritiek. Volgens hem worden gevaarlijke figuren nauwlettend gevolgd door lokale taskforces, waarin parketten, politie en de Staatsveiligheid samenwerken.