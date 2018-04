Gerard Desanghere, voormalig topvoetballer, is overleden. Hij stierf aan de gevolgen van een slepende ziekte. Desanghere werd 70. Hij woonde in Borchtlombeek.

Desanghere begon zijn carrièr als verdediger bij Anderlecht en ging later naar RWDM, waar hij in 1975 kampioen speelde. Later speelde Desanghere ook de halve finale van de UEFA-cup tegen Atletico Bilbao. Na zijn carrière was Desanghere actief als trainer bij SK Opwijk en Daring Bodegem.

De uitvaartpelchtigheid vindt volgende week woensdag plaats in de Sint-Amanduskerk van Borchtlombeek.

Foto Wim De Smet