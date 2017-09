Gerecht onderzoekt dood bejaard koppel in Zellik

Het gerecht onderzoekt de vondst van de lichamen van een bejaard koppel in Zellik, dat meldt het parket van Halle-Vilvoorde. Woensdag werden een 82-jarige vrouw en haar 89-jarige echtgenoot dood aangetroffen in hun appartement.

“Er is een gerechtelijk onderzoek geopend om na te gaan wat er gebeurd is”, zegt Gilles Blondeau van het parket van Halle-Vilvoorde. “Meer informatie kunnen we voorlopig niet geven.” Volgens de krant Het Nieuwsblad zijn er geen sporen van inbraak en vermoeden de speurders dat het gaat om een familiedrama of een dubbele zelfdoding. De vrouw zou vorig jaar zwaargewond zijn geraakt bij een val op een bus en sindsdien gesukkeld hebben met haar gezondheid.