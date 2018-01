Gerechtelijke politie Asse rolt internationale dievenbende op

De federale gerechtelijke politie van Asse heeft bij verschillende huiszoekingen 6 mensen opgepakt in het onderzoek naar een internationale dievenbende. De bende heeft minstens 10 inbraken in verschillende gespecialiseerde fietsenwinkels, onder andere in Kampenhout, op haar actief.

De bende ging daarbij aan de haal met dure tweewielers. De totale waarde van de buit wordt geschat op 500.000 euro. De Oost-Europese (Roemeens-Moldavisch) fietsenbende sloeg toe in fietsenwinkels over het heel land, onder andere ook bij Bike & Cycle in Kampenhout, waar begin 2017 werd ingebroken. Ongeveer 50 fietsen konden werden gerecupereerd, maar het overgrote deel werd met bussen naar het buitenland vervoerd.

Gisteren liet het parket van Halle-Vilvoorde verschillende huiszoekingen uitvoeren, onder andere in Wemmel, Koekelberg, Jette en in Laken. In totaal werden daarbij 6 personen opgepakt. 3 Verdachten worden in de loop van de dag voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Ze werden alle 3 onder aanhoudingsmandaat geplaatst.