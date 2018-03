Gerechtspsychiaters duidelijk: “Hardy is een seksuele, sadistische seriemoordenaar die goed wist waar hij mee bezig was”

Renaud Hardy is één van de meest gevaarlijke mensen in onze maatschappij. Een seksuele, sadistische seriemoordenaar die goed wist waar hij mee bezig was. Dat is de conclusie van het college van gerechtspsychiaters vanmorgen op het assisenproces tegen Hardy in Tongeren. Volgens de deskundigen is er ook geen verband tussen de moorden die hij pleegde en de medicatie die hij kreeg voor zijn Parkinsonziekte, in tegenstelling tot wat neuroloog dokter Chris Van der Linden gisteren beweerde.

De discussie over de toerekeningsvatbaarheid van Renaud Hardy is volop losgebarsten. De aanstoker van het debat is neuroloog Chris Van der Linden. Die onderzocht Renaud Hardy op vraag van zijn advocaat in verband met de ziekte van Parkinson. Van der Linden zei gisteren dat de medicatie die Hardy neemt voor z'n ziekte de oorzaak is van zijn gewelddaden: twee lustmoorden, onder meer op z'n ex-vriendin Linda Doms uit Zemst en twee moordpogingen waaronder die op actrice Veerle Eyckermans, ook uit Zemst.

“De medicatie kan leiden tot gokverslaving, verhoogde kooplust, hyperseksualiteit en zelfs parafilieën. Parafilieën in de zin van pedofilie, of in het geval van meneer Hardy lustmoorden. Zeker in combinatie met de morbide persoonlijkheid die Hardy al had”, zegt de neuroloog.

Maar dat hebben de gerechtspsychiaters niet wetenschappelijk kunnen vaststellen. “Ze hebben wereldwijd de zaken bekeken. Er is geen enkel geval, geen enkel geval, dat dit gebruik van die medicatie tot enige lustmoord zou hebben geleid,” zegt Jos Vander Velpen, die de familie van Linda Doms verdedigt.

Volgens de psychiaters is er bij Hardy al vanaf zijn jeugd een haat tegen vrouwen aanwezig. Hij is manipulatief, narcistisch en antisociaal. Hij vertoonde psychopathische kenmerken, is belust op macht en controle, en raakt opgewonden om vrouwen te zien lijden. Zijn ziekte is de trigger geweest voor zijn misdaden, misdaden die hij plande en waar hij bewust van was.

De psychiaters zien Hardy als een uiterst gevaarlijk persoon wanneer hij terug in de maatschappij zou komen. Volgens hen zou hij ongetwijfeld nog moorden hebben gepleegd als hij niet was gearresteerd.