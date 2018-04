Gerestaureerd harmonium krijgt plaats in Merchtems museum August De Boeck

"We zijn heel fier dat we het harmonium dat in het Servaismuseum in Halle stond, mochten overbrengen naar het nieuwe August De Boeckmuseum aan de Reedijk in Merchtem", zegt Cultuurschepen David De Valck (Open Vld). "We hebben het orgel -een harmonium- gekregen van het museum op voorwaarde dat we het speelklaar zouden maken en goed zouden bewaren. We investeerden zo'n 8.000 euro en nu is het speelklaar. Onze Merchtemse componist August De Boeck heeft er nog les op gegeven. Het is voor ons zeer speciaal dat het harmonium hier bij de hele collectie van materiaal dat we nog van August De Boeck hebben, kan worden bewaard."

Walter Callaert, koster van Merchtem, mocht het harmonium als eerste inspelen. Callaert: "Wat een geslaagde restauratie. De klank is zacht, iets scherper ook wanneer het moet. Ik hoop er echt nog veel op te kunnen spelen."

Opening De Boeck-museum

Daarvoor zal Callaert niet lang moeten wachten. Schepen De Valck: "Bij de opening van het August De Boeckmuseum nu zondag 22 april zal Walter werken spelen van August De Boeck op het harmonium. De hele dat staat overigens in het teken van August De Boeck. Van 10 tot 17uur zijn er allerhande activiteiten rond de Merchtemse toondichter. Hij zet Merchtem vandaag nog op de wereldkaart, want overal wordt zijn werk gespeeld."

De Boeck-wandelpad

Om 10 uur is er zondag 22 april de inwandeling van het August De Boeckwandelpad. De wandeling van 4 km loopt langs 11 Merchtemse gebouwen of plaatsen die in het leven van de componist een belangrijke rol hebben gespeeld. De Valck: "Een gids zorgt voor een geanimeerde begeleiding. Nadien is er een receptie die wordt opgeluisterd door het Michel Pieterskwartet. Tijdens de receptie kan een bezoek gebracht worden aan het museum. Dan volgt de academische zitting met Frank Teirlinck -archivaris van het August De Boeckcomité en hoofdredacteur van de monografie van De Boeck- en dirigent Herman Engels. Walter Callaert speelt werk van 'De Meester' op het gerestaureerde Van Zeebroeckharmonium dat De Boeck gebruikte als lesinstrument. Daarna volgt de voorstelling van de documentaire over het leven en het werk van de componist en begeleid bezoek aan het museum." De speciale August De Boeckdag wordt afgerond met de muziektheatervoorstelling 'Op zoek naar August De Boeck' met woordkunstenares Liliane Willems en het strijkersensemble Cordes en Blue in de O.L.V.-Ter-Noodtkerk. Toegang is gratis.