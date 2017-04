Gerestaureerde crypte in Halle opnieuw opengesteld

In Halle kan je in de basiliek opnieuw de gerestaureerde crypte bezoeken. Een andere nieuwe blikvanger is een vergeten schilderij van Cornelis De Vos uit 1650 dat werd overgebracht van de Paterskerk naar de basiliek.

Door de restauratie was de crypte 2 jaar gesloten. Maar intussen zijn alle schatten teruggekeerd en werd de crypte volledig heringericht. Ook qua beveiliging en verlichting werden er heel wat inspanningen geleverd. Voortaan kan de crypte dus opnieuw bezocht worden. Daar ontdek je onder meer monstrans, cultusobjecten, kandelaars, mantels voor de zwarte Madonna en een guldenboek uit 1344.

Een tweede nieuwe blikvanger waarmee de basiliek kan uitpakken is een schilderij van Cornelis de Vos uit 1650. Het doek hing al sinds de 17de eeuw in de Paterskerk maar werd nu overgebracht naar de Sint-Martinusbasiliek. De barokschilder inspireerde zich op Rubens’ stijl en techniek. Cornelis de Vos werkte ook regelmatig samen met Rubens. Dit werk, dat zo’n 7 vierkante meter groot is, is wellicht het oudste en meest waardevolle schilderij uit de Halse kunstcollectie.