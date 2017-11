Geslaagd regiedebuut voor Affligems burgemeester Walter De Donder

'De Erfenis' vertelt het verhaal van Paulien, een vrouw van 74 die vanuit Amerika terugkeert naar Hekelgem voor het overlijden van haar jongste broer. Ze neemt haar enige familielid, kleindochter Lili, met zich mee. Wat brengt de verschijning van een jong Amerikaans meisje teweeg bij de lokale jeugd en bij de lokale bewakers van de goede zeden zoals de pastoor en de champetter? Vallen er nog kruimels van de erfenis van tafel van Germaine en Miel, de neef en de nicht van Paulien? Of is er nog een andere reden waarom Paulien met Lili is teruggekeerd uit Amerika? Allemaal vragen die aan bod komen in 'De Erfenis' van toneelgroep Prutske.

'De Erfenis', in een regie van Walter De Donder, ging gisteren in première in cultuurcentrum Sanderus in Hekelgem. Er zijn nog voorstellingen op 10, 11, 12, 16, 17 en 18 november.

Info http://www.toneelgroep-prutske.be/