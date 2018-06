Een 18-jarige Beerselnaar krijgt geen rijbewijs omdat hij zijn rijexamen in Wallonië heeft afgelegd. Je kan in België vrij kiezen waar je je examen aflegt, maar de regelgeving in de Gewesten is verschillend. Dat breekt de jongeman nu zuur op.

Geslaagd in Wallonië, maar Beerselnaar krijgt geen rijbewijs in Vlaanderen

De jongeman is tweetalig, maar spreekt thuis vooral Frans. Daarom legt hij zijn examen met succes in het Frans af in het examencentrum in 's Gravenbrakel. De verrassing is dan ook graat wanneer hij van de gemeente Beersel geen rijbewijs krijgt. Dat komt door de verschillende regelgeving tussen de Gewesten. In Vlaanderen moet je namelijk negen maanden wachten tussen het afleggen je theoretische en praktische rijexamen, in Brussel en Wallonië drie maanden.

Kortom, Beersel vindt dat de ‘stage’ van negen maanden van de jongeman er nog niet op zit en niet ook lang genoeg gewacht heeft om zijn praktisch examen af te leggen. Pas in september kan de man zijn rijbewijs aanvragen, wanneer zijn negen maanden wachttijd afgelopen is. De jongen moet naar eigen zeggen niet bewijzen dat hij tegen dan extra geoefend heeft of zijn examen opnieuw doen, maar gewoon...wachten.

De Beerselnaar is lang niet de enige. Bij de Raad van State lopen verschillende procedures over gelijkaardige feiten. De GOCA, de Groepering van Erkende Ondernemingen voor Autokeuring en Rijbewijs, vraagt dan ook snel om duidelijkheid te scheppen. Er wordt dit jaar nog een uitspraak verwacht.