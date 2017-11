Geslaagde Leeuwse jaarmarkt ondanks natte start

In Sint-Pieters-Leeuw lokte de jaarmarkt zaterdag toch nog heel wat volk. Door het slechte weer, kwam er wel pas later dan anders een massa volk op de been.

11 november is traditioneel ook jaarmarktdag in Sint-Pieters-Leeuw. Gemiddeld komen elk jaar zowat 20.000 mensen naar wat een van de grootste jaarmarkten uit de regio is. Dit jaar startte de jaarmarkt met erg slecht weer. Eens het in de voormiddag gestopt was met regenen, kwam er toch opnieuw een massa volk opdagen. Naast de traditionele marktkraampjes, standjes van verenigingen en dierenprijskampen waren er ook een reeks dans- en muziekoptredens en allerhande animatie.