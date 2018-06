Gestolen reptielen weer thuis in Merchtem

De reptielen die in mei werden gestolen uit de tuinbouwschool in Merchtem zijn weer thuis.

De baardagame, vogelspin, twee korenslangen en de luipaardgekko zitten weer op hun vertrouwde plekje in de tuinbouwschool van Merchtem. De dieren werden in mei gestolen uit de reptielenserre. Dankzij de alerte reactie van een zaakvoerder van een dierenwinkel die een reportage over de diefstal had gezien op RINGtv, konden de daders worden opgespoord. De leerlingen van de tuinbouwschool zijn zichtbaar opgelucht dat ze hun diertjes weer kunnen verzorgen.