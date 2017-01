Get Ready! maakt comeback in originele bezetting

Het verhaal van deze Vlaamse boysband startte in 1996 toen ze vanuit het niets een hit te pakken hadden met ‘Diep’. Jarenlang bleven ze de hitlijsten en ook de Vlaamse podia domineren met hits zoals ‘Laat’, ‘Vuur’, ‘Wachten op jou’ en ‘Marjolijn’. Eén van hun hoogtepunten was het voorprogramma dat ze verzorgden van Michael Jackson in 1997. Nadien brachten ze ook een Engelstalig album maar in 2000 gingen Jimmy Samijn, Koen Bruggemans, Glenn Degendt, en Jean-Marie Desreux uit elkaar.

Nadien volgden verschillende comebacks en werden Glenn en Jean-Marie vervangen door onder meer Tom De Blaes, Kenny Philippaars en Bob van Kerkoerle. Maar binnenkort staat de oudste Vlaamse boysband opnieuw in de originele bezetting op het podium.

RINGtv trok vanmiddag naar Sint-Stevens-Woluwe (Zaventem), waar Koen lesgeeft in een lagere school. Voor de leerlingen was het alvast even schrikken toen ze vernamen dat hun meester vroeger een meisjesidool was en dat hij deze week op de cover staat van Dag Allemaal. Maar hij stelde zijn leerlingen gerust en benadrukte dat hij, ondanks de comeback, gewoon meester Koen zal blijven.