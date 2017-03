Geuzebrouwer Frank Boon wordt ereburger van Halle

Frank Boon zette in 1975 in Halle zijn eerste stappen in de lambiekwereld als geuzesteker en handelaar in streekbieren. Enkele jaren later nam hij een oude brouwerij over in Lembeek en bouwde die om tot de grootste traditionele lambiekbrouwerij van het land.

Boon kreeg intussen ook al vele awards. Op de Amerikaanse biercompetitie World Beer Cup in mei 2016 werd zijn brouwerij voor de vijfde maal op rij gelauwerd met een gouden medaille voor een van de bieren. In 2013 opende Boon een nieuwe brouwerij, die op dit moment 25.000 hl lambiek per jaar brouwt.

De beslissing om Frank Boon tot ereburger te benoemen, staat geagendeerd op de gemeenteraad van 21 maart. Het is nog onduidelijk wanneer Boon als nieuwe ereburger zal worden gehuldigd.