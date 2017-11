Gevaar geweken na brand in Drogenbos

In Drogenbos en omgeving is het niet langer nodig om ramen en deuren gesloten te houden. Tot die maatregel was beslist, na een brand op de terreinen van electriciteitscentrale van Engie Electrabel vanmiddag.De brandwer kwam massaal ter plaatse en het vuur was snel onder controle, maar er kwamen wel chemische stoffen vrij. Het gemeentelijk rampenplan werd afgekondigd en de afrit Andelecht-Industrie op de Brusselse Ring werd in beide richtingen afgeloten.