Gevaarlijk zuur in Halle blijkt niet zo gevaarlijk te zijn

In Halle rukte de brandweer gisteren uit naar de Molenborre in het centrum. Daar werd in een appartement een potje met picrinezuur aangetroffen, een gevaarlijke stof. Er bleek echter geen acuut gevaar te zijn.

Picrinezuur is een stof die onder meer in wetenschapslessen in scholen wordt gebruikt om proefjes uit te voeren. Door de stof kunnen mogelijk explosies ontstaan. Hoe het potje met zuur in het appartement terecht kwam, is niet duidelijk.

Bij aankomst stelde de brandweer vast dat er om meerdere redenen geen reden tot paniek was. Zo vormde het zuur geen gevaar, omdat het zeer veilig was opgeslagen. Bovendien bleek het om picrinezuur in vloeibare vorm te gaan, terwijl de stof pas echt gevaarlijk is als ze is opgedroogd of gekristaliseerd.



Na overleg is belosten dat de ontmijningsdienst DOVO het potje met zuur een van de komende dagen zal ophalen in het appartement in Halle.

foto: Persinfo