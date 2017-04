Gezin met 3 kinderen dakloos na hevige woningbrand in Halle

In Halle heeft maandagavond in de wijk Sint-Rochus een hevige brand gewoed in een woning in de Albertstraat. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen metershoog uit het dak. Niemand raakte gewond, maar de schade is aanzienlijk. Het gezin met 3 kinderen is tijdelijk dakloos

Het vuur brak uit rond 19u50 en was bijzonder hevig. De slachtoffers, een jong koppel, raakten veilig uit de woning en werden opgevangen door een buurvrouw. De kinderen waren op het ogenblik dat het vuur uitbrak gelukkig niet thuis.

“Het vuur is ontstaan door een fles Epoxy (verharder) die is beginnen schuimen, waarna er een steekvlam is ontstaan”, zegt brandweerofficier Willy Verstraeten. “De zolderverdieping is zwaar beschadigd en de verdieping er onder heeft ook waterschade opgelopen. Het huis is tijdelijk onbewoonbaar. Hoe de fles is kunnen ontploffen, is voorlopig nog niet duidelijk”, aldus Verstraeten.

Tijdens de bluswerken vreesde de brandweer dat ook een aanpalende rijwoning vuur had gevat, maar uiteindelijk bleek dat niet het geval te zijn en bleef het huis gevrijwaard. (foto Mozkito)