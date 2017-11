In het raam van de Week van de Pleegzorg zet Vlaams Welzijnsminister Jo Vandeurzen enkele gezinnen in de bloemen die een warme thuis bieden aan niet-begeleide minderjarigen en jonge vluchtelingen. Onder hen ook het gezin Van Agtmaal uit Asse, dat sinds een jaar een Afghaanse jongen opvangt.

Gezin uit Asse dat vluchteling opvangt in de bloemen

Naar aanleiding van de Week Van De Pleegzorg ging Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin vandaag langs bij een pleeggezin in Asse. Sinds september 2016 openden Erik en Ann Van Agtmaal hun huis en hun hart voor Raffi, een jonge vluchteling. De jongen is 13 en komt uit Afghanistan.

Erik en Ann zijn deel van het pleegzorgproject ‘Geef de wereld een thuis’. Dat is een initiatief waardoor, naar aanleiding van de vluchtelingencrisis, niet-begeleide minderjarige vluchtelingen opgenomen worden in een familiale context.

Jo Vandeurzen: “Op dit moment lopen er 318 dergelijke pleegzorgsituaties in Vlaanderen. Een warme thuis biedt de grootste garantie om deze jongeren te laten bouwen aan een toekomst met perspectief.”

Elk jaar komen er in België niet-begeleide minderjarige vluchtelingen bij. In 2016 zijn er 2.927 aangekomen. Op dit moment staan in Vlaanderen 60 jonge vluchtelingen op de wachtlijst voor pleegzorg.

Hoe deze pleegzorg in zijn werk gaat bij het gezin in Asse ziet u vanavond in ons nieuws.