In een woning langs de Alsembergsesteenweg in Dworp zijn vanmiddag de levenloze lichamen van een vrouw en drie kinderen gevonden. Het gaat vermoedelijk om de kinderen en ex-partner van een 39-jarige man die eerder op de dag dood werd aangetroffen in Sint-Jans-Molenbeek.

Gezinsdrama in Dworp: politie vindt lichamen vrouw en drie kinderen

De politie ontdekte de lichamen toen ze het slechte nieuws wilden melden aan de ex-vrouw van de man. Hij sprong vanochtend uit een flatgebouw nadat hij zijn wagen in brand had gestoken.

De Brusselse brandweer werd vanmorgen opgeroepen voor een brandende wagen op de -1 van het appartementsgebouw aan de Mettewielaan in Sint-Jans-Molenbeek. Tijdens de interventie werd achteraan het gebouw het lichaam van een man gevonden. De wagen die op de ondergrondse verdieping in brand stond, was vermoedelijk zijn auto.

“Alles wijst er op dat de man vanuit zijn appartement op de 20e verdieping naar beneden is gesprongen”, aldus Ine Van Wymersch van het Brusselse parket. “Uit de eerste vaststellingen blijkt er alvast geen tussenkomst van een derde te zijn. Vermoedelijk is de wagen die in brand stond zijn eigendom en heeft hij die brand aangestoken, maar dat moet het onderzoek nog bevestigen.”

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan terecht op het gratis nummer 1813 en www.zelfmoord1813.be.

Foto: Persinfo