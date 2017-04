Gezocht: aanstormend talent dat Vijfhoeksfeesten Tollembeek wil openen

De organisatie van de Vijfhoeksfeesten Tollembeek wil dit jaar ook aanstormend talent uit de regio de kans geven om op te treden voor een groot publiek. De selectie vindt plaats op 23 april tijdens Galmusant in het Baljuwhuis in Galmaarden.

Galmusant is de vrijetijdsdag van de gemeente Galmaarden met onder meer een streekproductenbeurs, een vrijetijdsbeurs en heel wat randanimatie. Zo is er een free podium voor muzikaal talent uit de eigen regio. Een vakjury zal alle optredens wikken en wegen en uiteindelijk een winnaar aanduiden die op zaterdag 12 of zondag 13 augustus de Vijfhoeksfeesten mag openen.

Headliners zijn trouwens Arno, Stijn Meuris en Jacle Bow. (Lees ook: 'Dan toch Vijfhoekfeesten dit jaar maar met nadruk op rock')

Inschrijven voor deze wedstrijd kan via cultuur@galmaarden.be. De winnaar mag ook al een kleine performance geven tijdens de persvoorstelling op 28 april in zaal Willem Tell.