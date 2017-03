Gezocht: dorpsdichter voor Kampenhout

Helene De Man uit Berg (foto boven) mocht zich in 2015 de eerste dorpsdichter van Kampenhout noemen. Nu zoekt de gemeente een nieuwe opvolger. De bedoeling is dat de dorpsdichter enkele keren per jaar speciale gebeurtenissen of evenementen in de gemeente opluistert met een poëtische boodschap.

Om dorpsdichter te kunnen worden moet je wel minstens 16 jaar oud zijn en in Kampenhout wonen. Kandidaten moeten voor 30 juni 3 gedichten (1 over Kampenhout en 2 over een zelfgekozen onderwerp) aan de gemeente overmaken. Alle info vind je www.kampenhout.be/cultuur/dorpsdichter (foto gemeente Kampenhout)