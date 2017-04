Gezocht: getuigen van 2 gewelddadige diefstallen in Ukkel

De politie is op zoek naar de getuigen van twee diefstallen met geweld in Ukkel. De diefstallen werden gepleegd door telkens 3 of 4 daders. De feiten dateren van zaterdag 25 februari en donderdag 2 maart 2017.

De eerste diefstal vond op 25 februari plaats tussen 15u en 16u in een woning in de Groene Jagerslaan 25 in Ukkel. De slachtoffers bevonden zich in hun woning op het moment van de inbraak. De daders vertrokken zonder waardevolle voorwerpen maar namen de vlucht met de zwarte Volvo V60 van het slachtoffer. Deze auto werd diezelfde dag teruggevonden rond 19u45 ter hoogte van de Bosvoordsesteenweg 11 in Elsene.

Er kon een robotfoto gemaakt worden van een van de daders. Het betreft een man van Noord-Afrikaanse afkomst. Hij is normaal gebouwd, is tussen 1m70 en 1m75 lang en ongeveer 35 jaar oud. Hij heeft zwarte ogen en kortgeknipt zwart haar. De daders verplaatsten zich met een witte HUYNDAI ix 35.

De tweede diefstal gebeurde op 2 maart tussen 08u15 en 09u10 in een woning in de Hamoirlaan. De daders hebben de slachtoffers bedreigd en zijn vertrokken met een omvangrijke buit: schilderijen van gerenommeerde kunstenaars, een postzegelcollectie en andere waardevolle objecten.

Mogelijk gaat het in beide gevallen over dezelfde daders. In beide gevallen hebben ze er immers mee gedreigd om de vingers van de slachtoffers af te snijden als ze niet wilden meewerken.

Als u enige informatie hebt over deze feiten of indien de gestolen voorwerpen ergens te koop werden aangeboden, dan vragen de speurders contact op te nemen via het gratis telefoonnummer 0800/30.30.0. Discretie wordt verzekerd. U kan uw tips ook sturen naar opsporingen@police.belgium.eu

Dit is alvast de lijst van schilderijen en waardevolle voorwerpen die ontvreemd werden.

1) L’homme au Chapeau – Edouard Vuillard

2) Etang en hiver – William Degouve de Nuncques

3) Sainte Famille dans un vaste paysage – Lucas Gassel dit Van Helmont

4) Cavalli in riva al mare – Giorgio de Chirico

5) Nature morte de fruits et insectes - Jacob van Hulsdonk

6) Tête d’homme – Jef Leempoels

7) Medailles van de Olympische Spelen van 1912

8) Horloge Philippe Patek

9) 2 albums ongetande postzegels van Robert Hennet (Frankrijk en Europa)

10) 2 albums postzegels van Afrika en 1 album postzegels van Kongo

11) 1 album postzegels van Afrika van het jaar 1900