Ghelamco bedankt Grimbergen voor afschaffing buurtweg

In een mededeling bedankt bouwheer Ghelamco de gemeente Grimbergen om groen licht te geven voor de afschaffing van de buurtweg op Parking C. Volgens Ghelamco was dit “juridisch gezien de enige beslissing die kon genomen worden”. De bouwheer hoopt nu dat ook de andere partners en overheden hun verantwoordelijkheid nemen.

De bouwheer is duidelijk opgelucht met de beslissing van de gemeenteraad donderdagavond om bij de provincie de afschaffing te vragen van de buurtweg die over Parking C loopt. (Lees ook: ‘Grimbergen stemt deze keer wel voor afschaffing buurtweg’) “Ghelamco werkt vol vertrouwen verder en zal er op haar beurt alles aan doen om de opdracht die het na de aanbesteding heeft toevertrouwd gekregen te realiseren en de levenskwaliteit op de site en in de buurt te verbeteren”, dat laat de bouwheer weten in een mededeling.

Ghelamco benadrukt ook expliciet dat het samen met de gemeente Grimbergen in een constructieve sfeer en dialoog wil verder werken aan dit project met de nodige aandacht voor de impact op de omgeving. “Ghelamco is dan ook bereid om bovenop de maatregelen vermeld in het goedgekeurde project Milieu-Effectenrapport bijkomend een mobiliteitsconvenant te sluiten met de gemeente Grimbergen en andere betrokken partijen zoals openbare vervoersmaatschappijen. Een ontwerp werd reeds bezorgd aan het schepencollege”, aldus Ghelamco.

Ghelamco vraagt dat ook de andere overheden en partners die zich geëngageerd achter de kandidatuur van België als gastland voor het EK 2020 hun verantwoordelijkheid nemen.