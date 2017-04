Ghelamco in beroep tegen weigering bouwvergunning

Ghelamco Invest, de bouwheer van het Eurostadion op parking C in Strombeek-Bever, gaat eerstdaags in beroep tegen de afkeuring van de bouwvergunning voor dat project. Nu de provincie de buurtweg die nog over de parking liep heeft afgeschaft, hoopt Ghelamco de vergunning alsnog te krijgen.

Ruimte Vlaanderen gaf in maart een bindend negatief advies voor de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag van Ghelamco voor het grote project op de Heizel. Een van de belangrijkste argumenten was de buurtweg die elke vergunningsaanvraag op voorhand onmogelijk maakte.

Ghelamco trok voor de buurtweg eerst naar de vrederechter, die de gemeente Grimbergen beval om de vraag tot afschaffing te richten aan de provincie Vlaams-Brabant. De Grimbergse gemeenteraad weigerde dat eerst te doen, maar uiteindelijk besliste de meerderheid toch om de buurtweg te laten afschaffen. Vanmorgen bevestigde de deputatie die beslissing. De buurtweg bestaat niet meer en dus ligt de weg nu vrij voor Ghelamco om in beroep te gaan tegen de weigering van de bouwvergunning.

"Nu de buurtweg is afgeschaft, start een nieuwe fase in de procedure waarbij Ghelamco beroep zal aantekenen bij de deputatie van Vlaams-Brabant tegen de beslissing van de gemeente Grimbergen tot afkeuring van de stedebouwkundige vergunning. Momenteel is ook de milieuvergunningsaanvraag in behandeling bij de deputatie", klinkt het in een persmededeling van Ghelamco.

"Om een antwoord te bieden op de mobiliteitsvragen legde Ghelamco ondertussen ook een mobiliteitsconvenant voor aan de bevoegde instanties. Hierin neemt Ghelamco een aantal bijkomende, niet verplichte, engagementen om het multimodale mobiliteitsgebruik extra te bevorderen", luidt het nog.