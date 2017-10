Ghelamco gaat tot uiterste om bouw Eurostadion mogelijk te maken

Bouwheer Ghelamco gaat tot het uiterste om het Eurostadion op parking C te kunnen realiseren. Ghelamco deed een aantal aanpassingen aan het oorspronkelijke ontwerp, waardoor het tegemoet wil komen aan de vele bezwaren die tegen de bouwplannen waren gerezen.

Uit de aanvraag van de omgevingsvergunning blijkt dat Ghelamco een paar lichte wijzigingen aanbracht aan de originele plannen. Zo investeert de bouwheer 40 miljoen extra in mobiliteit en in beveiligde en overdekte fietsstallingen. Verder zou ook het dak van het stadion licht worden aangepast.

Volgens de aangepaste plannen zou de capaciteit van het Eurostadion kunnen dalen van de oorspronkelijk voorziene 60.000 naar 50.000 plaatsen. De vrijgekomen zitjes zouden dan kunnen worden ingenomen door digitale reclameborden. Met die aanpassing hoopt Ghelamco ook alsnog voetbalclub Anderlecht naar het stadion te lokken. Eerder liet Anderlecht verstaan niet geïnteresseerd te zijn om van het Eurostadion zijn thuisbasis te maken.

In ieder geval wil Ghelamco op 16 oktober de aangepaste plannen voorleggen aan de buurt. De Vlaamse Overheid van zijn kant heeft 4 maanden de tijd om de omgevingsvergunning voor het Eurostadion af te leveren. Dat moet zelfs misschien sneller, want op 7 december al beslist de UEFA over de stadions waar tijdens het EK 2020 zal gespeeld worden.