Ghelamco organiseert infoavond over Eurostadion in Wemmel

In Wemmel zal Ghelamco Invest op 10 januari een infoavond organiseren voor de inwoners van de faciliteitengemeente. Het belooft alvast een woelige vergadering te worden want in Wemmel zien ze de komst van het stadion niet zitten. Ze vrezen voor de leefbaarheid in de faciliteitengemeente en ook overlast op het vlak van mobiliteit en milieu.

Ghelamco Invest diende bij de gemeente Grimbergen een milieuvergunningsaanvraag in voor de bouw van het nieuwe Eurostadion op de Heizel en de bijhorende infrastructuur. Hierover loopt een openbaar onderzoek tot en met 14 januari 2017. Daarnaast diende men ook een stedenbouwkundige aanvraag in. Het openbaar onderzoek hierover loopt tot en met 20 januari.

Na Grimbergen zal bouwheer Ghelamco Invest nu ook aan de inwoners van Wemmel test en uitleg geven over de plannen. Het is wel nog niet duidelijk waar de infovergadering zal plaats vinden. Het belooft in ieder geval een woelige avond te worden. Vanuit Wemmel is er immers heel wat protest. Grimbergen krijgt volgens het gemeentebestuur van de faciliteitengemeente immers de baten -een paar miljoen euro per jaar aan taksen- terwijl Wemmel de lasten krijgt. De faciliteitengemeente diende bij het gemeentebestuur van Grimbergen alvast een bezwaar in tegen de afschaffing van de voetweg op Parking C waar het nationaal stadion zou komen. “Wemmel kan dit Eurostadion niet dragen. Alle lasten zijn voor ons. Zowel op het vlak van mobiliteit, milieu, leefbaarheid, waterafvoer, veiligheid en parkeerbeleid. Ik kan dit de Wemmelaar niet aandoen. Als het er toch absoluut moet komen, dan moet Wemmel absoluut flankerende en compenserende maatregelen krijgen”, aldus burgmeester Vansteenkiste (WEMMEL) vorige week nog in het nieuws op RINGtv. (simulatiefoto Ghelamco)