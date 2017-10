Ghelamco overtuigt omwonenden niet met verbeteringen aan Eurostadion

Ghelamcobestuurder Philip Neyt wees er in zijn tussenkomst op dat er in de nieuwe vergunningsaanvraag wordt rekening gehouden met de bezwaren die eerder tijdens de openbare onderzoeken werden geuit.

Zo zal het Eurostadion 10 procent kleiner gebouwd worden dan voorzien. Na het EK in 2020 kan de capaciteit door verwijdering van het bovenste deel verminderd worden van 60.000 tot 50.000 bezoekers en door plaatsing van lichtreclames zelfs tot 45.000 a 40.000. Ook de inrichting van het stadion verandert. Zo worden de loges dichter bij het veld geplaatst. Neyt wees er op dat het daarmee tegemoet komt aan de bezwaren van voetbalclub Anderlecht. Ghelamco hoopt nog altijd dat RSCA zijn thuismatchen zal spelen in het Eurostadion.



Ook op vlak van mobiliteit stuurt Ghelamco de plannen bij. Zo is bijvoorbeeld een fietspad van 1,6 km voorzien. Zoals voorheen bevat het plan een ondergrondse parking met circa 10.000 plaatsen waar men vanop de Ring vlot in en uit kan rijden. "Indien de Vlaamse regering hiervoor opteert zijn we ook bereid zelf 30 tot 40 miljoen euro te investeren in de heraanleg van een nieuw op- en afrittencomplex", aldus Neyt.



Na de uiteenzetting van de experten van Ghelamco werd er vanuit de zaal een spervuur aan vragen afgevuurd. Net zoals bij de vorige hoorzittingen werd ook nu herhaaldelijk verwezen naar het feit dat de Brusselse Ring in de omgeving al op elk moment van de dag volledig vol zit en het stadion de situatie alleen maar zal verergeren. Ook blijven de omwonenden vrezen voor parkeerproblemen.



Ook de plannen voor de bouw van een campus, waar men zou kunnen komen revalideren van blessures, werd op veel ongeloof onthaald. Er wordt gevreesd dat Ghelamco het gebouw zal transformeren tot een nieuw vastgoedproject. Kritiek was er ook op het feit dat Ghelamco de luchtvervuiling in de ondergrondse parking wil capteren en op grote hoogte verspreiden. “U verkoopt hier gebakken lucht,” was één van de reacties uit de zaal.



In de huidige timing wil Ghelamco in maart 2018 starten met de bouw om - mits 6 dagen in de week gedurende 16 uur per dag te werken - 18 maanden later tijdig klaar te zijn voor het EK in 2020.