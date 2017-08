Ghelamco staakt alle procedures en vraagt vergunning Eurostadion aan op Vlaams niveau

De deputatie moet zich voor 17 augustus uitspreken over de bouwvergunning rond het Eurostadion. Maar de stedenbouwkundige ambtenaar van de provincie bracht eerder al een negatief advies uit omdat de buurtweg over parking C in Grimbergen nog steeds niet is afgeschaft. En zolang dat niet gebeurd is kan er geen enkele vergunning worden goedgekeurd.

Daarom heeft Ghelamco nu een nieuwe vergunningsaanvraag voorbereid die integraal op Vlaams niveau kan behandeld worden. Tot nog toe werden de beschikbare reguliere procedures op gemeentelijk en provinciaal niveau gevolgd. Maar intussen werd de omgevingsvergunning in het leven geroepen. Ghelamco zal nu beroep doen op deze procedure om zo het dossier integraal (omgevingsvergunning omvat milieu-en bouwvergunning) te laten evalueren en beoordelen door de Vlaamse Overheid. De lopende procedures voor de bouw- en milieuvergunning worden dus ingetrokken. Ghelamco vraagt andermaal dat zowel de overheid als de partners hun verantwoordelijkheid nemen om de rechtszekerheid te verzekeren. De termijn binnen de omgevingsvergunning is vastgesteld op maximaal 120 dagen vanaf de volledigverklaring van het dossier.