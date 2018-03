Ghelamco weer in beroep tegen weigering vergunning Eurostadion

Bouwheer Ghelamco, die op Parking C in Strombeek-Bever een voetbalstadion wil bouwen, gaat in beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Dat schrijft BRUZZ.

Minister Joke Schauvliege weigerde eind januari om een omgevingsvergunning toe te kennen aan Ghelamco. Volgens Schauvliege zou de negatieve impact van het stadion op Parking C in Strombeek-Bever op mens en milieu te groot zijn. Bouwheer Ghelamco gaat nu in beroep tegen die beslissing bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Die Raad moet nu beslissen of de procedure voor het niet-toekennen van de vergunning volgens de regels is verlopen. Wanneer de Raad een uitspraak zal doen, is niet duidelijk. Mogelijk duurt het jaren.