Ghelamco wil met hulp van proffen Eurostadion nog redden

Het leek allemaal over en out voor het Eurostadion op parking C omdat Vlaams minister Joke Schauvliege (CD&V) eind januari een bouw- en milieuvergunning had geweigerd. Maar Ghelamco blijft blijkbaar niet bij de pakken zitten.

Een team wetenschappers moet nu in opdracht van Ghelamco de motieven voor die weigering onderzoeken. De studie zou daarbij niet worden beperkt tot parking C en de Vlaamse Noordrand. Daar worden, op een relatief kleine oppervlakte, in de nabije toekomst heel wat grote mobiliteits- en infrastructuurprojecten ontwikkeld. Pas als al die projecten worden gevat in één model kan de toekomstige verkeerssituatie worden ingeschat.

De proffen gaan rond de tafel zitten met alle betrokkenen. "Uiteindelijk hopen we dat de profesooren ook voorstellen en methodes formuleren om de knoop te ontwarren", zegt Philip Neyt van Ghelamco.