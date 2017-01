Ghelamco zoekt met kraan naar 'onzichtbare' buurtweg

Een in onbruik geraakte voetweg die ooit over het grondgebied van parking C liep, bezorgt de bouwheer van het Eurostadion enorme kopzorgen. Ghelamco rekende erop dat de gemeente Grimbergen de voetweg gewoon zou afschaffen, maar de gemeenteraad oordeelde daar gisteravond anders over. Om aan te tonen hoe absurd ze dat bij Ghelamco vinden, liet de bouwheer vanmiddag een graafmachine aanrukken op Parking C om er de buurtweg te zoeken.

"De buurtweg ziet u niet, want er is geen buurtweg. Als u de buurtweg wil zien, dan moet u graven," vertelt bestuurder Philip Neyt. Hij gelooft dan ook niet dat er nog iemand die voetweg, die van Grimbergen tot Wemmel loopt, vandaag gebruikt. "Ik nodig jullie allemaal uit om in Grimbergen te starten en in Wemmel te stoppen, dan ga je twee keer op de op- en afrit lopen."