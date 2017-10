Ginder Ale Merchtem tot eind 2017 gratis voor verenigingen

"Begin volgend jaar starten de afbraakwerken van de rechterzijde van de ex-brouwerij Ginder-Ale", zegt eigenaar Dimitri Saerens van Aura Real Estate. "Ginder-Ale was in Merchtem een icoon en voordat we dit afbreken, willen we iets terugdoen voor Merchtem. Zo geven we Merchtemse verenigingen of initiatieven voor het goede doel de komende maanden de kans om gratis gebruik te maken van het gelijkvloers. Dat omvat ruimten van verschillende duizenden vierkante meters. Hier kan een overdekte avondmarkt, een speelpark, fuifje, of wat dan ook doorgaan. Natuurlijk wel in samenspraak met de gemeente, maar burgemeester Eddie De Block (Open Vld) vond dit ook een goed idee. Mensen of verenigingen die de ruimte willen gebruiken, kunnen ons contacteren. Het kan tot eind dit jaar."

De afbraakwerken vatten aan begin 2018. De 'stripping' van de bakstenen muur van het meer dan 30 meter hoge gebouw, zal zes maanden duren. Daarna start de nieuwbouw, een project van meer dan 20 miljoen euro. Saerens: "Het gaat om het grootste project waar wij momenteel mee bezig zijn. Op het gelijkvloers komt een warenhuis, de ruimten ernaast worden ingenomen door winkels. Daarboven komen luxe-appartementen met zicht op Merchtem en omgeving en er komen ook 190 parkeerplaatsen. Er komt tevens een publieke ruimte van waaruit je een prachtig zicht hebt. Zo kan iedereen in Merchtem zelf eens een kijkje komen nemen. Het hele project is ook 'doorwandelbaar' met verbindingswegjes, zodat het in feite mee opgaat in het bestaande centrum van de gemeente. De opening is voorzien in 2020."

De architect van het project is aangeduid via een architectuurwedstrijd waaraan in totaal 20 bureaus deelnamen. De laureaat werd Xavier De Geyter, een gerenommeerd architect, die de Vlaamse architectuurprijs won.