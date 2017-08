Gloednieuwe basisschool Zaventem is instapklaar

Voor de 350 leerlingen en leerkrachten van de gemeentelijke basisschool in Zaventem wordt het volgende week een speciale eerste september. Want zij mogen hun intrek nemen in een gloednieuw gebouw. De bouw ervan heeft wel wat voeten in de aarde gehad.

“Ongeveer 20 jaar geleden al was de directie tot de vaststelling gekomen dat er eigenlijk te weinig plaats was in het huidige gebouw. In het park werden vervolgens containers geplaatst. Maar ook die zijn intussen heel verouderd”, vertelt schepen van Onderwijs Natalie Miseur (Open VLD). Het schoolteam is dan ook heel blij dat de gemeente uiteindelijk toch gekozen heeft om een nieuwe school te bouwen. De nieuwbouw is energiezuinig, ultramodern en telt 12 klassen voor de lagere school en 4 kleuterklassen. En niet onbelangrijk: er is ook een refter en een grote sportzaal. “Vroeger trokken we altijd naar de sporthal van Zaventem. Maar daarvoor moest ook altijd busvervoer worden ingezet. Dus we zijn heel tevreden”, aldus directeur Ade Dehandschutter. Na de schooluren zal de zaal ook gebruikt worden door een aantal Zaventemse sportverenigingen.