Gloednieuwe voorstadsparking aan Nederhem in Halle

Eerst moet de huidige parking gesaneerd worden. Vroeger was hier een schroothandel gevestigd waardoor de bodem verontreinigd is met onder meer schrootafval, asbest en minerale oliën. Er is wel geen gevaar voor de volksgezondheid. Bij het saneren neemt OVAM alle noodzakelijke maatregelen om dat zo te houden. Daarom zullen er verschillende metingen per dag uitgevoerd worden. Door de werken zal een groot deel van de huidige parking op Nederhem afgesloten worden. Dit gebeurt vanaf dinsdag 24 januari. Eind dit jaar moet de nieuwe voorstadsparking en de aanleg van de Spoorwegstraat voltooid zijn.

De stad heeft wel een aantal alternatieven uitgewerkt om het tekort aan parkeerplaatsen op te vangen.

Voor lang parkeren: er worden 122 extra plaatsen gecreëerd op en rond de Welkomstlaan (de zogenaamde ‘Landingsbaan’). Er komen 17 extra plaatsen op de Welkomstlaan, 10 extra plaatsen op de Albertstraat en 20 extra plaatsen in het verlengde van de E. Nerinckxstraat. Daarnaast komen er in het deel tussen de parking aan de E. Nerincxstraat en de E. Ysayestraat 75 extra parkeerplaatsen. De nieuwe parkeerplaatsen worden gerealiseerd door het aanpassen van de parkeerstroken en het invoeren van schuin parkeren.

Voor kort parkeren: de parking langs de Slingerweg (achterzijde parking De Bres) wordt een zone voor kort parkeren (maximaal 3 uur). Deze parking is er specifiek met oog op de bezoekers van het zwembad, de markt en de omliggende handelaars. Langs de Graankaai komt een kiss & ride-strook voor bussen.

De alternatieven voor het lang parkeren liggen op een wandelafstand van 5 à 10 minuten van het stationsplein. De alternatieven voor kort parkeren liggen eveneens op beperkte wandelafstand.