Goede meimaand voor Brussels Airport

Het gaat steeds beter met Brussels Airport sinds de aanslagen van vorig jaar. In de maand mei vertrokken maar liefst meer dan 2,2 miljoen passagiers vanop de luchthaven in Zaventem. Een record voor het passagiersvervoer in die maand. Ook het vrachtvervoer blijft sterk stijgen.

De meer dan 2,2 miljoen passagiers die in mei het vliegtuig namen op Brussels Airport zorgen voor een groei van 2,4% ten opzichte van mei 2015. Dat de trafiekcijfers voor afgelopen maand vergeleken worden met die van twee jaar geleden heeft alles te maken met de aanslagen van vorig jaar. De cijfers van 2016 zijn niet representatief.

De groeicijfers zijn te danken aan de sterke prestaties op zowel de korte- als de lange-afstandsvluchten en onder andere dankzij de groei van lange afstandsluchtvaartmaatschappijen. Ook het vrachtvervoer is met 8,1% gestegen in vergelijking met mei 2015. Alleen het vrachtvervoer aan boord van passagiersvluchten kende een daling met 11,4%. De reden is het vertrek van Jet Airways in maart 2016.