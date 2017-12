Goeiedag Radio op 31 december uit de ether

Vlaams mediaminister Sven Gatz (Open Vld) geeft geen zendvergunning meer aan 2 lokale radio's uit onze regio. Het gaat om Radio Tamara (Steenhuffel) en Goeiedag Radio (Opwijk en Merchtem). De verslagenheid bij de 2 radiostations is groot. In principe valt op 1 januari het doek over deze lokale radio's, al lopen er nog procedures bij de Raad van State.

Ives De Bondt, de verantwoordelijke uitgever van het tijdschrift Goeiedag en exploitant van de radio is duidelijk: "Dit betekent het einde van de lokale radio in Opwijk en Merchtem. Een ramp voor de regio." Goeiedag verliest zijn 3 radiofrequenties. Nochtans werd een zeer uitgebreid erkenningsdossier ingediend, zo luidt het. "Met deze beslissing maakt minister Gatz een einde aan het radioverhaal van Goeiedag met een grote lokale verbondenheid en een meerwaarde voor de regio. In de plaats komen muziekradio's met geen enkele lokale binding. Een gemiste kans en een kaakslag voor de vele medewerkers, " klinkt het hard.

Eerder was ook al bekend dat er ook geen vergunning meer is voor de lokale radio Tamara, die goed beluisterd wordt in Londerzeel en omstreken. Bezieler Paul Vertongen is er het hart van in maar hij weigert te denken aan opgeven. HIj start een petitie die al meteen veel steun krijgt. Radio Tamara heeft een zendbereik van zo'n 100.000 luisteraars en is te beluisteren op 105.3 FM.

Het magazine Goeiedag blijft wel bestaan. Vanaf januari zal het ook driewekelijks verschijnen in Pepingen, Herne, Bever en Galmaarden.