Golfterrein op voormalige hippodroom Sterrebeek ingehuldigd

Op de voormalige hippodroom van Sterrebeek is op pinsktermaandag 'The National' ingehuldigd. Dat is het nieuwe, 64 hectare grote golfterrein. The National werd ontworpen door top-golfarchitect Bruno Steensels en is met 18 holes, een lengte van 6.500 m, hoogteverschillen tot 6 meter en 3 ha waterpartijen een volwaardig Championship Course'.

De hippodroom van Sterrebeek, die dateert uit 1936, was decennialang het epicentrum van de paardensport in ons land maar sloot in 2001 de deuren.

Tensor Capital Management kocht het 75 ha groot domein in 2004 en plande er enerzijds een prestigieuze golfcourse met golfclub, hotel met seminarieruimtes en kantoren en anderzijds een woonbestemming met 200 wooneenheden van luxe villa's, woonhuizen en appartementen tot assistentiewoningen, goed voor een totale investering van 125 miljoen euro. Het golfterrein en clubhuis is ondertussen afgewerkt. Tegen 2021 zou het hele project klaar moeten zijn.

Vorig jaar werd ook al de golfschool The National Golf Academy in het leven geroepen. Die staat onder leiding van de Belgische topcoach Michel Vanmeerbeek en telt nu al meer dan 400 leden.

"Het is onze ambitie om op dit golfterrein op termijn internationale tornooien te kunnen organiseren. Een eerste groot nationaal tornooi dat hier doorgaat is de finale van de BMW Golf Cup op vrijdag 13 oktober. Ook enkele private organisaties zoals BECI, de Brusselse Kamer van Koophandel, hebben hier al een tornooi gepland. Gezien de voor ons land unieke techniciteit van dit golfterrein, zijn ligging op enkele kilometer van het centrum van Brussel en vlakbij Brussels Airport, de komst over enkele jaren van een luxehotel en de situering binnen een mooie natuurlijke biotoop is het duidelijk dat we ook internationaal ambities mogen koesteren", aldus CEO Emmanuel Onghena van The National.