Gooik geeft renteloze leningen aan jeugdverenigingen

Gooikse jeugdverenigingen kunnen bij de gemeente voortaan een bedrag tot 200.000 euro renteloos lenen voor de nieuwbouw of renovatie van de jeugdlokalen. Het reglement werd goedgekeurd in de gemeenteraad.

Gooik heeft in totaal 11 jeugdverenigingen met in totaal 700 leden. De lokalen van een aantal verenigingen zijn sterk verouderd. Sommige zijn zelfs niet meer veilig of zijn ongeschikt om wekelijks tot 100 jongeren een plek te geven.

Scouts Aurora in Oetingen heeft alvast concrete plannen en denkt 400.000 euro nodig te hebben voor de bouw van nieuwe lokalen. De helft hoopt het in te kunnen zamelen via sponsors, de andere helft kan nu door de gemeente renteloos worden geleend. Ook Chiro Kester heeft al met de gemeente samengezeten. Zij overwegen een verhuis naar de pastorie van Kester. Dat gebouw is al in eigendom van de gemeente, maar ook daar zijn renovatiewerken nodig om er een volwaardige thuisbasis voor de Chiro van te maken.

“De gemeente kan de middelen putten uit haar oorlogskas en hoeft dus zelf voorlopig niet te gaan lenen om de middelen te voorzien. Vroeg of laat hopen we zo elke Gooikse jeugdvereniging op weg te helpen naar een veilige en aantrekkelijke accommodatie”, besluit Gooiks Schepen van Jeugd Simon De Boeck.

