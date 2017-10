Gooik heeft eerste oplaadpaal voor elektrische wagens

De gemeente Gooik heeft een eerste oplaadpaal voor elektrische wagens laten plaatsen. De paal staat ter hoogte van de bibliotheek en wordt over enkele dagen operationeel.

Door het toenemend aantal elektrische wagens op onze wegen, achtte de gemeente de tijd rijp voor een eerste oplaadpaal. Gooik ging voor de paal in zee met een Nederlandse firma. Gebruikers moeten eerst een app downloaden en betalen een kleine bijdrage per kilowatt. Met een speciaal logo op de grond wordt de plaats duidelijk herkenbaar gemaakt als parkeerplaats voor elektrische wagens. Mogelijk volgt in Gooik nog een tweede laadpaal aan Paddenbroek.