Gooik start onteigeningsprocedure voor ontbrekend stukje fietspad

De gemeente Gooik start de onteigeningsprocedure van een stukje grond in de Processiestraat. Dat is nodig om het fietspad dat er onlangs werd aangelegd, te kunnen voltooien.

Het fietspad in de Processiestraat stopt abrupt. Dit omdat de eigenaar van de grond waarover het fietspad zou moeten verder lopen, te veel geld vraagt voor de verkoop van zo’n 6 are grond. Daardoor ontbreekt er momenteel zo’n 130 meter van het fietspad. Nochtans is een voltooiing essentieel voor de veiligheid van de fietsers.

Bovendien is het een druk bereden fietspad. In de Processiestraat bevinden zich immers ook de gemeentelijke sporthal en de gemeenteschool.

Omdat de eigenaar weigert in te gaan op de financiële voorstellen van de gemeente, wordt nu een onteigeningsprocedure opgestart. Daar heeft de gemeenteraad woensdag groen licht voor gegeven.