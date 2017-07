Gooik vandaag in de ban van motorcross

AMC Dworp organiseert vandaag in Gooik met de Motorcross van Kester de sterkste, Belgische internationale motorcross in lange tijd. Behalve de gebruikelijke wedstrijden om het Belgisch Kampioenschap motorcross staat ook het open Kampioenschap van Vlaanderen op het programma.

De wedstrijden worden niet gereden op Den Dael in Kester zoals vorig jaar. Maar er wordt uitgeweken naar een terrein langs de Wijngaardbosstraat in het gehucht Strijland in Gooik. Uniek is dat de omloop volledig natuurlijk is en bijzonder overzichtelijk voor de toeschouwers.

Het circuit werd zoals vorig jaar opnieuw uitgetekend door Wim Vanderheyden en Steve Ramon. Ramon zal ook zelf van de partij zijn.

De wedstrijd in Gooik telt in de eerste plaats mee voor het Belgisch Kampioenschap. Bij de Inters MX1 woedt er een titanenstrijd tussen de opkomende talenten Dietger Damiaens (leider in het BK) en de 19-jarige Erik Willems (dit jaar o.m. podium in de EMX300) die de voorbije maanden uitgroeide tot dé Belgische revelatie van het seizoen. Zij nemen het vandaag op tegen een ijzersterk internationaal veld met o.m. Arminas Jasikonis en Thomas Covington . Ook zowat alle Belgische toppers zijn erbij: Jeremy Van Horebeek, Kevin Strijbos, Ken De Dycker, Brent Van Doninck, Damon Graulus, Jeffrey Dewulf, Steve Ramon.

Met sterke deelnemers in de MX1 en MX2 beloven de manches in beide klassen al spektakel maar dé grote attractie wordt het Kampioenschap van Vlaanderen. Dit is een Superfinale voor de 20 beste MX1 en 20 beste MX2 rijders.

Hier een kennismaking met het circuit.