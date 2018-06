Ruim zevenhonderd kinderen van vijf Gooikse dorpsscholen kregen gisteren een zakje bloemenzaad mee naar huis. Bedoeling is dat de kinderen de zaadjes thuis planten om de Gooikse tuinen te verrijken met extra bloemen, wat belangrijk is voor de biodiversiteit. De zakjes zijn geschonken door de provincie.

Een bloemrrijke tuin is niet alleen mooi, een mengsel van stuifmeelrijke bloemen is ook de ideale maaltijd voor bijen. De uitstervende bijenpopulatie is al een tijdje regelmatig in het nieuws. Het is geen goed nieuws voor de biodiversiteit en ook de land- en tuinbouw zijn sterk afhankelijk van bijen.

Niet alleen de Gooikse schoolkinderen kunnen nu hun steentje bijdragen voor een meer biodiversiteit. Elke Gooikenaar kan gratis een zakje bloemenzaad afhalen op het gemeentehuis.