Gooikoorts: de polsslag van de traditionele muziek

Voor de vijftiende keer is Gooikoorts hét trefpunt voor de liefhebber van traditionele muziek. Ook dit jaar is er gezorgd voor een gevarieerde affiche. Voor de feestelijke gelegenheid is de nadruk gelegd op kleppers uit de Vlaamse folkmuziekwereld, maar ook het internationaal geweld is aanwezig.

Onze reporter Lara Droessaert is ter plekke en brengt u volgende week in ons zomermagazine Cokctail graag verslag uit van het meest authentieke festival in onze regio.