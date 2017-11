Gooikse landbouwer vrijgesproken in zaak volleybalspeler Stephen Shittu

De Brusselse raadkamer heeft vandaag de buitenvervolgingstelling uitgespoken van een landbouwer uit Gooik. Die werd ervan verdacht betrokken te zijn geweest in de zaak van de verdwijning van de vermiste topvolleybalspeler Stephen Shittu. Vorig jaar waren er verschillende huiszoekingen op de boerderij van de man, maar men vond geen spoor van Shittu. De landbouwer kreeg in de nasleep van de zaak nog wel een celstraf met uitstel omdat hij het aan de stok had gekregen met de politie.

Volleyballer Shittu werd voor het laatst gezien in april 2012. Op 6 april reed hij met zijn quad in de buurt van de boerderij in Gooik. Na de verdwijning besliste het gerecht om huiszoekingen uit te voeren in en rond de boerderij in de hoop daar een spoor te vinden van Shittu. Die huiszoekingen verliepen moeizaam, omdat de eigenaar-landbouwer zich stevig verzette.

Naast een straf voor weerspannigheid, kreeg de boer ook nog een celstraf van 18 maanden, waarvan de helft met uitstel, omdat hij in de rechtszaak valse stukken had gebruikt. Die stukken moesten bewijzen dat de politie bij de huiszoekingen in zijn boerderij heel wat schade had aangericht.

Vandaag werd de boer uit Gooik door de Brusselse raadkamer buiten vervolging gesteld. Dat was ook zo gevraagd door het parket van Halle-Vilvoorde. Het dossier zit nu vaster dan ooit.