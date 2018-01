Gooikse oppositie reageert scherp: “Een vriendjesclub met normvervaging”

Gooik wordt bestuurd door de lokale CD&V van burgemeester Michel Doomst, een blok dat er al sinds mensenheugnis ijzersterk staat. Doomst zelf is er al burgervader sinds 1989. De burgemeester relativeert het rapport van Audit Vlaanderen: “Er zijn fouten gemaakt die de gemeente onderzocht heeft, die opvolging vereisten en die serieus genoeg zijn om maatregelen te treffen. Maar het gaat niet over zelfverrijking of zware fraude, maar enkel over het verkeerd inschatten van procedures.”

De oppositie in Gooik laat de zaak uiteraard niet zomaar voorbijgaan. Volgens Groen Pajottenland worden de Pajotse gemeenten te vrijblijvend en te gemoedelijk uitgebaat, “zoals kleine kruidenierszaken.” De partij vindt die aanpak “niet op maat van een degelijke gemeente want zonder afdoende aandacht voor transparantie, ingebouwde controles en efficiëntie.” Groen pleit voor meer samenwerking tussen de Pajotse gemeenten, ook voor hun financiële beleid. “Onze voorstellen: intergemeentelijke ambtenaren met de nodige expertise, besparing door gebundelde aankopen tussen gemeenten en heldere afspraken over procedures.”

N-VA Gooik benadrukt dat het geen vrede neemt met het intern onderzoek door het gemeentebestuur. Gemeenteraadslid Steve Dehandschutter aan RINGtv: “Het is al te makkelijk alles af te schuiven op ambtenaren en niet je eigen verantwoordelijkheid te onderzoeken.”

De partij zal dan ook aan de gouverneur vragen het tuchtonderzoek opnieuw te laten voeren en de verantwoordelijkheid van het schepencollege te onderzoeken. Dehandschutter schiet met scherp: “Wij hopen vooral dat de waarheid aan het licht komt en dat het gerecht de normvervaging stopt die heerst in het bestuur. Als dezelfde mensen té lang aan het bestuur zijn, krijg je een soort van vriendjesclub die alles onder elkaar beslist. Dat kan voor ons niet meer.”