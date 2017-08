Gordelfestival hoopt op 20.000 sportievelingen

In het Coloma-park in Sint-Pieters-Leeuw waren Gers Pardoel en Stan van Samang vanmorgen de muzikale gasten van het programma Plage Préférée van Radio 2. Zondag mag Stan Van Samang ook het Gordelfestival afsluiten in het provinciaal domein van Huizingen. Het KMI voorspelt alvast droog weer. De organisatie hoopt dan ook op een grote belangstelling. “Ik hoop het aantal van 20.000 deelnemers te overtreffen. Dat moet, en geloof me, dat gaat ook lukken”, aldus Eddy Frans, directeur van VZW De Rand.

Naast het provinciaal domein in Huizingen is er ook een trefpunt in het Colomapark in focusgemeente Sint-Pieters-Leeuw. “Aan de ene kant wordt onze gemeente hierdoor in de kijker gezet. En met dit Gordelfestival kunnen we ook nog eens het Vlaams karakter van onze gemeente benadrukken. Want dat is nog altijd nodig”, zegt burgemeester Luc Deconinck (N-VA). In het Colomapark is er onder meer een kinderdorp en een avonturendorp en er zijn optredens van Natalia en Kaatje. Meer info vind je op het www.gordelfestival.be.